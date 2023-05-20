Greek Müziğin tek sahibi, efsane sahnesi, bitmeyen enerjisi, her daim bronz teni, vazgeçmediği slip mayosu, motor tutkusu ah bir de yer yer başına bela olan libidosu… Kim bu isim? Tabiiki Fedon. Malum biz artık Türkiye’de karpuz kabuğu değil Fedon denize düşünce sezonu açıyoruz. Yazın geldiğini öyle anlıyoruz.

Gazeteci Sibel Arna’nın “NE OLURSAN OL RAHAT OL” adlı youtube programına konuk olan Fedon hayata bakış açısısını ve rahatlık sırlarını bakın nasıl anlattı

BAZEN HAVA OLSUN DİYE DENİZE ATLIYORUM

“Ben ada çocuğuyum, mevsim ayırmam kendimi bildim bileli canım ne zaman isterse denize girerim. Ailemden böyle gördüm. Yeşilçam’ın efsane karakter oyuncusu Nubar Terziyan dayım olur. Özellikle o dört mevsim sudaydı. Yaz kış denize girerdi ama hava olsun değil. İtiraf edeyim ben bazen hava olsun diye denize atlıyorum. Oğlum Teo’ya çek diyorum. Açıyorum kollarımı denize atlıyorum. Dayım öyle değildi.“

BEN BODRUM’DA 500 LİRALIK LAHMACUN OLMASI TARAFTARIYIM

Bodrum bugün sadece laylaylom beldesi değil. Dünya Bodrum’u biliyor. O zaman Bodrum’da pahalı yer olacak. Olmaz ise pahalı turist gelmez. Ben 500 liralık lahmacun olması taraftarıyım. Aşağıdaki 20 liralıkta dursun. Süt banyosu yapan Ruslar var, yapsın. Milyon dolarlık yat sahipleri para harcamak istiyor, harcasın. Yoksa ben fasulyenin kilosunu 50 liraya alıyorum hanım söyledi İstanbul’da 80 liraymış.

EVLİLİK DOĞAYA AYKIRIDIR

Ben 55 yıllık evliyim ama evlilik doğaya aykırıdır. Ben insan isem imzaya gerek yok. Evlilik yok olacak. Dediklerimi 20 yıl sonra anlayacaksınız. Bir gün Ortaköy’de Sadıkoğlu yalısına bir işe gitmiştik. Kapının girişinde şöyle yazıyordu: “Evlilik daireleri resmî kerhanelerdir” Bir belediye memurunun imzası olmadan evlenememek ne demek?

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi