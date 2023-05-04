Bu adım toplantı öncesinde fiyatlandığı için piyasalar Merkez Bankası’nın sonraki dönemlere ilişkin vereceği sinyallere odaklanmıştı. Fed Başkanı Powell yaptığı konuşma boyunca özellikle faizler konusunda çok nötr mesajlar verdi. Tamamen birbirini dengeleyen mesajlar eşliğinde son dönemlerin en renk vermeyen toplantılarından birini gördük. Bu nedenle piyasalar konuşma sırasında uzun süre yön bulmakta zorlandı ve varlık fiyatlarında anlamlı bir değişim görmedik. Ancak Fed Başkanı’nın konuşmasının sonuna doğru mevcut konjonktürde faiz indirimlerinin uygun olmadığını söylemesi - beklentilerle zıt olduğu için - hisse senetleri tarafında negatif karşılık buldu. Buna karşın piyasa beklentisi tam olarak değişmiş değil, hala yıl içinde indirim beklentisi söz konusu bu nedenle hisse senetlerinde oluşan sınırlı baskının parite ve değerli metallerde oluşmadığını gördük.

ECB’nin bugünkü toplantısında ise politika faizinde 25 baz puanlık artırım yapması bekleniyor. Ancak önceki gün açıklanan TÜFE rakamı bölgede enflasyonun yıllık bazda %6,9’dan %7,0’ye yükseldiğini göstermişti. Dolayısıyla enflasyonun göreceli yüksek seyri nedeniyle 50 baz puanlık artırım ihtimali de masada olacaktır. Ayrıca ECB’nin sonraki toplantılarda da faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor. Bu noktada piyasa beklentisi arka arkaya 3-4 toplantıda artırım görebileceğimize işaret ediyor.

TL: USD/TL kuru uzun süredir olduğu gibi hafif yukarı yönlü eğilimini korurken dün enflasyon rakamlarını takip ettik. Nisan ayında enflasyon %2,6 olan piyasa beklentisinin hafif altında %2,39 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon %50,5’ten %43,68 seviyesine gerilemiş oldu. Veriler TL üzerinde anlamlı bir etki göstermedi. TCMB ise geçen hafta gerçekleştirdiği ve faiz oranlarını sabit tuttuğu PPK toplantısının özetlerini yayımladı. Yeni bir mesajın verilmediği özetlerin de varlık fiyatları üzerinde etkisini gözlemlemedik.

Borsa İstanbul: Geçtiğimiz hafta %8’e yakın değer kaybeden BIST-100 endeksi yeni haftada da destek bulmakta başarılı olamıyor. Bunda yaklaşan seçimin ilk turda sonuç vermeyeceği ve belirsizliğin devam edeceğine yönelik tablonun etkili olduğunu söylemek mümkün. Dün oldukça volatil bir görünüm sergileyen endeks teknik açıdan önemini sıklıkla vurguladığımız 4500 puan seviyesini aşağı yönlü kırmış durumda. Burada kalınmasını endeks üzerindeki baskının artmasına neden olacak bir risk olarak görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu nokta yeniden aşılmadıkça aşağı yönlü risklerin canlı kalacağını düşünüyoruz. Öyle ki mevcut teknik görünüm Eylül 2020-Ocak 2023 arasındaki yükselişin %50 fibonacci düzeltme seviyesi olan 4400’ün de altına inilmesi halinde aşağıda 4150 puana kadar anlamlı bir desteğin olmadığına işaret ediyor.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5456.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5419, 5375, 5337 ve 5293 destek olarak izlenebilir. 5495, 5539, 5577 ve 5621 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 20.8775 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 20.8565, 20.815, 20.773 ve 20.6895 destek olarak izlenebilir. 20.8985, 20.94, 20.982 ve 21.0655 ise direnç noktalarını oluşturuyor.