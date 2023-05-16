Gelecek toplantıda faizlerin sabit tutulması eğiliminde olduğunu ifade eden Bostic, Fed'in politikalarında aşırıya kaçma ve ekonomiyi daha negatif bir duruma sokma konusunda uzun bir tarihi olduğunu hatırlattı.

Öte yandan, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun ısrarcı olması veya şiddetlenmesi durumunda faizlerin daha yukarı çıkarılmasının önünde engel bulunmadığını ifade etti. Barkin, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru istikrarlı bir şekilde düştüğüne veya ekonomide toplam talebin enflasyon hedefine ulaşılmasını sağlamaya yetecek kadar frenlendiğine henüz ikna olmadığını belirtti.

Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr ise, ABD bankacılık sisteminin sağlam olmaya devam ettiğini ve mevduat sahiplerinin paranın güvende olduğundan emin olabileceğini söyledi. Barr, bankacılık sisteminin finansal hizmetler ve hane halkları ile işletmelerin kredilere erişimlerini sağlamaya devam edebilmesine imkan verecek güç ve çeşitliliğe devam ettirme sözü verdi.