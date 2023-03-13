ABD Merkez Bankası'nın yeni yıl için atacağı adımlar açısından faiz kararı dünya piyasasını ilgilendiriyor. 2023'ün ikinci FED faiz toplantısının tarihi araştırılmaya başlandı. FED toplantı takvimine göre 8 faiz toplantısı yapılacak. FED'in 2023 yılında, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım ve Aralık ayında toplanacak.

FED ŞUBAT AYI FAİZ KARARI

Politika faizi 25 baz puan artırılarak yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltildi. Banka artış hızını yavaşlatmış olsa da faiz son 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yılın ilk faiz kararının ay başında açıklanmasının ardından gözler yılın ikinci toplantısına çevrildi. Toplantısı sonrası açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi.