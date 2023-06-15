Fed arka arkaya yaptığı 10 faiz artırımının ardından politika faizinde beklendiği gibi değişikliğe gitmese de da yılın geri kalanında iki faiz artırımı daha yapmayı planladığını gösterdi. Bu durum yeni güne başlarken risk iştahını sınırlı şekilde negatif etkiliyor. Fed’in ardından bugün ise ECB toplantısını takip edeceğiz.

ECB’nin faiz oranlarında 25 baz puanlık artırım yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle nötr duruşuyla bilinen ECB Başkanı Lagarde’ın oldukça açık sayılabilecek ifadelerle faiz artırımı olasılığını dile getirmesi beklentilerin netleşmesini sağladı. Hatta Temmuz ayında da artırımların devam etmesine yüksek bir olasılık veriliyor. Kaldı ki son açıklanan PMI endeksleri de ekonominin bir miktar sıkılaşmayı daha kaldırabileceğine işaret etmişti. Bu toplantıda ayrıca ECB’nin güncel makroekonomik tahminlerini de görme şansı bulacağız. Bu noktada büyüme ve enflasyon rakamlarının aşağı yönlü revize edilmesi faiz artırımlarının yavaş yavaş sonuna yaklaşıldığının bir göstergesi olabilir.

TL: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamaların Merkez Bankası’nın gelecek haftaki toplantısında kuvvetli adımlar atabileceğine dair beklentileri güçlendirmesi TL’nin günü göreceli olarak iyimser sayılabilecek bir zeminde tamamlamasını sağladı. Bu kapsamda Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS priminin yeniden 500 baz puanın altına gerilediğini gördük. TCMB’nin gelecek hafta piyasalara daha fazla güven sağlaması durumunda hem CDS priminde hem de TL’de daha ılımlı bir eğilim görme ihtimalimiz söz konusu.

Borsa İstanbul: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası'nın atacağı adımları kabullendiklerini belirtmesi özellikle bankacılık sektöründe güçlü bir karşılık bulurken XBANK tamamını koruyamasa da gün içinde %5’i bulan değer kazanımına ulaştı. Fakat aynı iyimserliğin Borsa İstanbul’un geneline yayılmadığını gördük. Bu da ortalamada %2 değer kazanan bankaların göreceli kuvvetli performansına rağmen endeksin günü eksi bölgede noktalamasına neden oldu. Teknik açıdan bakmak gerekirse endeks riskli bölgeden henüz çıkabilmiş değil. Bunun olması için 5500 seviyesinin üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılması gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Fakat bu seviyeden giderek uzaklaşmamız riskleri bir üst noktaya taşıyor.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 6094.25 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 6052, 6003, 5961 ve 5912 destek olarak izlenebilir. 6137, 6186, 6229 ve 6278 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 23.6821 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 23.5165, 23.3270, 23.1610 ve 22.9715 destek olarak izlenebilir. 23.8480, 24.0375, 24.2030 ve 24.3925 ise direnç noktalarını oluşturuyor.