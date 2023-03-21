ABD MERKEZ BANKASI MART 2023 FED TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Küresel pay piyasaları, geçen hafta ABD ve Avrupa'da bankacılık sektöründeki sıkıntılarla dalgalı bir seyir izlerken, gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti. Dünya genelinde artan faiz oranları ABD ve Avrupa'da bankaları olumsuz etkilerken, hafta boyunca bankalara ilişkin haber akışı pay piyasalarında sert hareketlerin yaşanmasına sebep oldu.

25 BAZ PUANLIK ARTIŞ DEĞERLENDİRİLİYOR

Para politikalarına ilişkin belirsizlikler geçen hafta önemli oranda artarken para piyasalarındaki beklentilerde de ciddi oynaklık ortaya çıktı. Fed'in alacağı para politikası kararlarına ilişkin fiyatlamalarda yüzde 62 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği tahmin edilirken, yüzde 38 ihtimalle de bankanın faiz artırmayacağı öngörülüyor.