Federal Reserve Başkanı Jerome Powell, birkaç yetkilinin faiz artırımına devam etmek istediklerini dile getirmesinin ardından, faiz oranı tartışmalarının liderliğini devraldı ve Haziran ayında faiz oranlarının artışını durdurma eğiliminde olduğunu belirtti.

Cuma günü bir Federal Reserve konferansında konuşan Powell, "Politika sıkılaştırmada uzun bir yol kat ettik ve politikanın duruşu kısıtlayıcı. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaştırmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıyayız. Bu noktaya geldikten sonra, dikkatli değerlendirmeler yapmak için verilere ve gelişen görünüme bakmayı göze alabiliriz," dedi.

Powell'ın bu açıklamaları sonrası yatırımcılar, gelecek ay için faiz artırımı tahminlerini yüzde 33'ten yüzde 13'e düşürdüler.

Powell'ın bu görüşleri, New York Fed Başkanı John Williams ve yakında Senato onayını bekleyen başkan yardımcılığına aday Vali Philip Jefferson dahil olmak üzere, liderlik ekibinin diğer üyeleri tarafından dile getirilen benzer beklentileri destekliyor.

Nationwide Life Insurance Co'nun baş ekonomisti Kathy Bostjancic, "Powell'ın yorumları, ana görüşünün Haziran ayında faiz artırımına bir mola vermek için verileri değerlendirmek olduğunu gösteriyor." dedi. Ancak Bostjancic, Powell'ın "sunduğu rehberliğin sınırlı olduğu" için yine de bir faiz artırımına öncülük edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yenigün Haber Merkezi