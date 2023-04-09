Yerli Leonardo DiCaprio olarak bilinen Arda Kural, yıllarca boğuştuğu hastalığın pençesinden kurtulmuştu. Hastalık döneminde aldığı kiloları geri veren Arda Kural, yeni imajını "2023 Model Arda Kural" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
42 yaşındaki Arda Kural yeni paylaşımına “Yıllar sonra şapka taktım” dedi.
20 kilo vererek fit bir görüntüye kavuşan oyuncuya takipçileri “Sahalara hoş geldin” yorumunda bulundu.
Kaynak: Yenifün Haber Merkezi