Fazilet Kendirci'nin CYCLONE & ANTICYCLONE başlıklı 29. kişisel sergisi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında, 16 Mayıs’ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Salonunda gelecek kuşaklarımızla, öğrencilerimizle, tüm sanatseverlerle ve kamuoyu ile buluşacak.

KADIN ve KIZ ÇOCUKLARININ sorunlarıyla ilgili öteden beri hassasiyeti olan sanatçı, ilkel toplumlardan günümüze kadar süregelen, bu elzem soruna ilişkin (2017 Ocak - 2022 Subat) beş yılda gerçekleştirdiği çalışmasında, 370 - 1929 yılları arasında doğmuş, 24 saat için, 24 ÖZEL EMSAL KADINA yer verdi.

İnsanlık tarihine baktığımızda, KADIN-KIZ ÇOCUĞU mağduriyetleri, Orta Çağdan günümüze kadar maalesef bu utanç duyduğumuz kıyım devam ediyor ve bir türlü bu sorun çözülmüyor, pek çok kadının kız çocuğunun yaşam hakları ellerinden sökülerek alınıyor.

KADIN-KIZ ÇOCUĞU sorunu, bilim-teknoloji hızla geliştiği günümüzde dahi bir utanç meselesi olarak hepimizin gözleri önünde yaşanmaya devam ediyor.

Kabul edilemez gerçekliği sadece siyasi otoritelerin çözüme ulaştıramayacağını düşünen Kendirci, çekirdek ailedeki ilişkilerin sorgulanmasını, aile içi adaleti ve eşit hakların gündeme getirilmesi gerekliliğini savunuyor.

Bireylerin bebeklik ve çocukluk dönemlerinden başlayarak, ailedeki kadın aktörler (anne, anneanne, babaanne, hala, teyze, yenge ) başta olmak üzere ebeveynlere büyük sorumluluk düştüğünü, çocukların doğdukları günden itibaren tanık oldukları aile içi ilişkilerle büyüdüğünü ve nelere tanık olarak kendi yaşamlarını şekillendirdiklerine önemle dikkat çekiyor.

Kendirci bu elzem can yakıcı konuya ilişkin devlet politikalarının önemini yadsımadığını ancak; asla kabul etmediğimiz, etmeyeceğimiz şiddet vuku bulmadan önce mi, yoksa şiddet gerçekleştikten sonra mı yaptırımlar uygulanmalı?

TESTİ KIRILMADAN ÖNCE Mİ? / TESTİ KIRILDIKTAN SONRA MI?

Sorusuna akli yanıt aranmalı...

Çocuk yetiştirilmesi konusunda annelerin ne denli etkisinin olduğunu göz önünde bulundurursak, kız ve erkek çocuklarımızı, öz güvenli ve öz benliğine saygılı yetiştirme konusunda gösterilen titizlik, kızımızın veya oğlumuzun meslek sahibi, dirayetli, çalışkan, ilkeli bir yetişkin olabilmesi için ebeveynlere düşen sorumluluklar yeterince yerine getiriliyor mu? Bu soruların yanıtını tüm samimiyetimizle verebilirsek tıpkı diğer sorunlarda oduğu gibi, kadın-kız çocuğu meselesinin de çözüme ulaşabileceğini düşünüyor.

20-30 yaşına kadar farkındasız yaşamış bireyin, bu yaştan sonra karşı cinse karşı ve elbette kendine karşı saygılı, zarif, sınırlarını aşmayacak nitelikte yaşamasının mümkün olamayacağı düşüncesini savunuyor.

Kendirci, CYCLONE & ANTICYCLONE isimli eserinde, onbir farklı ülkeden, 370 - 1929 yılları arasında doğan; bilimde, hukukta, sanatta, Çocuk Haklarında, Kadın Hakları konusunda tüm dirençlere ve akıl almaz şiddetlere boyun eğmeden mücadele etmeyi ilke edinmiş, tüm yaşamlarını cesur ve dirayetli bir duruşla adeta hayatlarını vakfeden, tarihten emsal isimleri, günün her bir saati için 24 SAAT Adına- 24 ÖZEL KADINI günümüz kadın ve erkeklerine tekrar hatırlatıyor.

370'ler, 1400 ler, 1600, 1800, 1900 ler... hiç de kolay olmayan yıllarda, savaşlara, pandemilere, ekonomik zorluklara... rağmen bu değerli cesur kadınlar verdikleri mücadeleriyle ve eserin merkezinde yer alan HAYAT AĞACI - ölümsüzlük sembolü ile bizleri yaşanan mağduriyetlerin nedenleri konusunda tekrar düşünmeye empati kurmaya teşvik ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi bizlerde daha nitelikli bir yaşam için “sanatın gücü” ve etkisini tartışmamız kabul ediyoruz.

Projede yer alan onbir farklı ülkede doğan,

24 SAAT için 24 EMSAL KADIN

1: ALMANYA : CLARA ZETKIN (1857-1933),ANNELİES MARİE "ANNE" FRANK (1929 - 1945)

2: AMERİKA: HERRIET BEECHER STOWE (1811-1896), SUSSAN B. ANTONY (1820-1906), ROSA PARKS (1913-2005), BETY FRIDEN (1921-2006)

3: FRANSA: JEANNE D’ARK (1412-1431), FLORA TRISTAN (1803-1844), SIMONE DE BEAUVOIR (1908-1986)

4: GÜNEY AFRİKA: LILLIAN NGOYI (1911-1980)

5: İNGİLTERE: MARY WOLLSTONECRAFT (1759-1797), JANE AUSTEN (1775-1871), EMMELINE PANKHURST (1858-1928)

6: İTALYA: FLORANCE NIGHTINGALE (1820-1910)

7: KANADA : EMILY MURPHY (1868-1933)

8: MISIR: DOROTHY MARY CROWFOOT HODGKIN (1910-1994)

9: POLONYA: MARIE CUIRE (1867-1934), ROSA LUXEMBURG (1870-1919)

10: TÜRKİYE: NAKİYE ELGÜN (1882-1954), YAŞAR NEZİHE BÜKÜLMEZ (1882-1971), FATMA SEHER ERDEN (1888-1955), NEZİHE MUHİDDİN TEPEDELENGİL (1889-1958), NEZAHAT BAYSAL (1909-1994)

11: YUNANİSTAN-MISIR : HYPATIA (370-415)

CYCLONE & ANTICYCLONE SERGİ VE PANEL

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi & İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Salonunda gerçekleşecektir.

Sergi Açılış: 16 Mayıs 2023 Saat: 14.00

CYCLONE & ANTICYCLONE Sergi açılışına paralel düzenlediğimiz

"SANATTA ve BİLİMDE KADIN" Başlıklı Panel / 16 Mayıs 2023 saat: 14.30

Doç. Dr. Mehtap Demir Güven'in moderatörlüğünde, Prof. Dr. Esra Ekmekçi, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve Beral Madra Konuşmacı olarak katılacaklar.