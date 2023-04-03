Sinan Akçıl, ünlü piyanist Fazıl Say'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a yönelik söylemlerine tepki gösterdi. Twitter hesabından Fazıl Say'a seslenen Akçıl, "Fazıl Say'ın oturduğu yerden her şeye parmak sallaması beni biraz sıkmaya başladı. Sakinleş biraz, germe bizi" dedi.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçında 4-2'lik skorun ardından Ali Koç'a seslenen Fazıl Say "Hemen gidiyorsun, bavulunu topla" diyerek sitem etti. Say'ı paylaşımlarından rahatsız olan Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi