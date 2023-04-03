Fazıl Say’ın piyanosuna, son dönemin gelecek vadeden viyolonsel sanatçısı Jamal Aliyev eşlik ederken, "Hayat Ağacı Süiti" ile Fazıl Say’ın “Dört Şehir” sonatı ile F. Schubert'in “D. 960 Si Bemol Major Piyano Sonatı” gibi eserlerin etkileyici birlikteliği sanatseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 5 Nisan'da muhteşem bir konserle yeniden Zorlu PSM’de sahne almaya hazırlanıyor. Konserde sanatçının Zorlu PSM'ye özel olarak sadece viyolonsel ve piyano için bestelediği, sanatçının var oluşunda güçlü bir anlam taşıyan değerlerin ve kişilerin; onun yaşamının, anılarının, düşünsel dünyasının içinde büyümesini ve köklenmesini eşsiz melodilerle anlatan ve Fazıl Say’ın yüzüncü eseri olma özelliğini taşıyan “Hayat Ağacı Süiti” bir kez daha dinleyicileriyle buluşacak.

Fazıl Say’ın piyanosuna son dönemin gelecek vadeden viyolonsel sanatçısı Jamal Aliyev eşlik edecek. "Hayat Ağacı Süiti"nin yanı sıra Say’ın “Dört Şehir” sonatı ve F. Schubert'in “D. 960 Si Bemol Major Piyano Sonatı” da gecede dinlenebilecek diğer eserler arasında yer alıyor. Yeniden nefes kesici piyano ve çellosuyla dinleyenleri büyülemeye hazırlanan Fazıl Say ve Jamal Aliyev’in 5 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirecekleri konserin akış programına ise aşağıdan göz atabilirsiniz:

Fazıl Say/ Dört Şehir “Op.41”

I Sivas

II Hopa

III Ankara

IV Bodrum

Süre: 25’

Fazıl Say/ Hayat Ağacı “ Op.100”

I.Umut

II.Annem anısına

III.Ece

IV.Babam Ahmet Say

V.Hayat Ağacı

Süre:19’

-ARA-

F. Schubert / Piyano Sonatı “Si Bemol Majör” D.960

I. Molto moderato

II. Andante sostenuto

III. Scherzo. Allegro vivace con delicatezza

IV. Allegro ma non troppo

Süre: 45’

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