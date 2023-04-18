Konyaspor U14 Takımı, Eskişehir'de yapılan U14 Türkiye Finalleri son 8 turunda normal süresi golsüz biten maçta Galatasaray’ı penaltılar sonucu 5-4 mağlup etti. Konyaspor, bu sonuçla son 4 takım arasına adını yazdırdı. Yeşil-beyazlı gençler, çeyrek final maçında karşılaştığı ve kupanın favorisi olarak gösterilen Galatasaray’ı 5-4 mağlup ederek adını dörtlü finale yazdırdı. Eskişehir Üniversite Evleri Sahasında oynanan ve normal süresi 0-0 eşitlikle biten maçta galip takımı penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 5-4’lük üstünlük sağlayan Konyaspor böylelikle dörtlü finale çıkan takım oldu. Konyaspor U14, son 16 turu maçında ise Alanyaspor’u 2-1 mağlup etmişti. Konyaspor U14 Takımı, Antalya’da düzenlenecek dörtlü finallere katılacak ve burada Türkiye şampiyonu olmak adına mücadele edecek.

KONYASPOR'DA BÜYÜK SEVİNÇ VE GURUR

Konyaspor Futbol Akademisi Koordinatörü Taner Ay, "Çok emek verildi. Bu emeğin karşılığını sonuç olarak alan tüm oyuncularımıza antrenör ve personelimize sonsuz teşekkürler" dedi.

Ayrıca Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Konyaspor U14 Takımını kutladı. Özgökçen mesajında, “Futbol Akademimiz yine göğsümüzü kabarttı. U14 Takımımız, Türkiye Şampiyonasında Galatasaray’ı eleyerek adını dörtlü finallere yazdırdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daha çok gelişerek geleceğimize ışıt tutmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.