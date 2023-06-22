Fatma Varank kaç yaşında, nereli? Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank kimdir, Fatma Varank biyografisi. Fatma Varank son dakika Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı olan Fatma Varank hakkında bilgiler ve Fatma varank sosyal medya hesapları:

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yardımcısı Fatma Varank kimdir ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak atanan Fatma Varank kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Fatma Varank biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Fatma Varank kaç yaşında, nereli?

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Fatma Varank kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Fatma Varank Fatma Varank, 17 Ocak 1972 tarihinde Zonguldak (aslen Trabzon) da doğdu. 1994 Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.

Fatma Varank kaç yaşında?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank 52 yaşında.

Fatma Varank nereli ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısıı olarak atanan Fatma Varank Trabzon'ludur

Fatma Varank ne mezunu?

Fatma Varank 1994 Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.

Fatma Varank biyografisi ve çalıştığı yerler

1995-2001 yılları arasında İBB iştiraki KİPTAŞ'ta 18 bin konut inşaatında Proje Müdürü olarak görev yaptı.

2003-2009 yılları arasında Türkiye’nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi olan Emlak Konut GYO A.Ş.’nin 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2009-2011 yılları arasında TOKİ’de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinde Uzman olarak çalıştı.

2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yrd. olarak görev yaptı.

2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Fatma Varank sosyal medya hesapları

Twitter hesabı: @fatmavarank