Fatma Varank kaç yaşında, nereli? Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank kimdir, Fatma Varank biyografisi. Fatma Varank son dakika Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olan Fatma Varank hakkında bilgiler ve Fatma Varank sosyal medya hesapları:

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olarak atanan Fatma Varank kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Fatma Varank biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Fatma Varank kaç yaşında, nereli?

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Fatma Varank 1972 yılında Zonguldak'ta doğdu. Bakan yardımıcısı Fatma Varank 51 yaşında.

Fatma Varank kaç yaşında?

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank 51 yaşında. Fatma Varank 1972 yılında Zonguldak'ta doğdu.

Fatma Varank nereli

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olarak atanan Fatma Varank Zonguldak'ta doğdu. Ancak aslen Trabzonludur.

Fatma Varank ne mezunu?

Fatma Varank 1994 Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.

Fatma Varank biyografisi ve çalıştığı yerler

2003-2009 yılları arasında Türkiye’nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi olan Emlak Konut GYO A.Ş.’nin 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2009-2011 yılları arasında TOKİ’de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinde Uzman olarak çalıştı.

2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yrd. olarak görev yaptı.

2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Fatma Varank sosyal medya hesapları

Fatma Varank'ın bilinen bir sosyal medya hesabı bulunmuyor.

Fatma Varank ve Mustafa Varank akraba mı?

Eski sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank Kuzendir.