Fatih'te önceki gece bir pidecide çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 kişiden 4'ü tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde pide üretimi yapılan iş yerinde önceki gece çıkan yangında yaralanan 6 kişiden Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Abdulkadir Erboğa ve Mehmet Erboğa, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Memleketleri Mardin'den çalışmak için İstanbul'a geldikleri öğrenilen ve akraba oldukları belirtilen 4 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Mardin'e götürüldü.
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Bu arada, olayda yaralanan diğer iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)