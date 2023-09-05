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Fatih'te girdikleri iş yerinden para ve ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos'ta bir iş yerinde içerisinde 1443 dolar, 3 tam altın ve 8 bin 135 lira bulunan çelik kasa ile ziynet eşyasının çalınması ile boş bir dükkanda hırsızlık girişiminde bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada iki olayı gerçekleştiren Ali Ç, Mehmet K, Şahin İ, Yasin K, Metin N, ve Turgay T'yi tespit eden ekipler, zanlıları Zeytinburnu'nda gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalınan çelik kasa şüphelilerce henüz açılmadan ele geçirilirken, adreste çalıntı olduğu değerlendirilen 7 bileziğe de el konuldu.

Şüphelilerin içinde olayda kullandığı otomobil ile bu araçtaki iki ruhsatsız tabanca ve 12 mermiye de el konulduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerden 5'inin emniyette benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.