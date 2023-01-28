Alınan bilgiye göre C.U, 76 yaşındaki annesi N.U'yu Sümbül Efendi Mahallesi Saka Sokak'taki evinde yerde hareketsiz yatarken bulduğunu belirterek komşulardan yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri N.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaşlı kadının vücudunda morluklar tespit etmesi üzerine C.U, gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.U, "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

C.U'nun hakimlik ifadesinde, annesinin Alzheimer ve vertigo rahatsızlığı bulunduğunu, bu nedenle sürekli düştüğü için vücudunda morluklar oluştuğunu söylediği, mahkemeye sunulan ilk adli tıp raporunda ise morlukların düşme sonucu oluşmadığı bilgisinin yer aldığı öğrenildi. (AA)