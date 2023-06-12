T.C. İSTANBUL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/2 SATIŞ

01/06/2023

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Müftü Ali Mahallesi, 2481 Ada, 4 Parsel, 1. Kat, 5 Nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz.

Adresi : Yavuz Sultan Selim Mah. Hanedan Sok. No: 21 Hanedan Apt. 1. Kat D:5Fatih / İSTANBUL

Yüzölçümü : 198,00 m² ( kullanım alanı 65 m²) Arsa Payı : 25/265

Kıymeti : 1.250.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. E-5 Kömürlük Eklentisi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati: 14/09/2023 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 10:05Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskender Paşa Mahallesi, 2003 Ada, 41 Parsel, Çekme Kat, 9 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz.

Adresi : İskenderpaşa Mah. Karakadı Sok. No:15 Mukadder Apt. Çekme Kat D:9 Fatih / İSTANBUL

Yüzölçümü : 312,00 m² (kullanım alanı 85,00 m²) Arsa Payı : 20/200

Kıymeti : 1.600.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. E-9 Kömürlük Eklentisi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 10:15 Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 10:15Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.