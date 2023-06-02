Fatih Şahin kimdir? Fatih Şahin nereli? Fatih Şahin kaç yaşında? Fatih Şahin evli mi? Fatih Şahin, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hukuk eğitimi almış ve siyasette önemli görevler üstlenen Şahin, AK Parti Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Peki, Fatih Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte, bu önemli siyasetçinin hayatına dair merak edilenler...

Fatih Şahin Kimdir?

Fatih Şahin, Türk hukukçu ve siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şahin, AK Parti'nin Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

Fatih Şahin Nereli?

Fatih Şahin, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi'nde eğitim görmüş ve bu şehirde doğup büyümüştür.

Fatih Şahin Kaç Yaşında?

Fatih Şahin, 20 Mart 1979 tarihinde doğmuştur. Dolayısıyla, güncel tarih itibarıyla yaşını hesapladığımızda 44 yaşındadır.

Fatih Şahin Evli mi?

Evet, Fatih Şahin evlidir. Ayrıca, 2 çocuk babasıdır.

Fatih Şahin Hangi Görevlerde Bulundu?

Fatih Şahin, siyasi kariyerinde çeşitli görevler üstlenmiştir. AK Parti Gençlik Kolları'nda Genel Sekreterlik ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, 24. ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçilerek TBMM'de görev yapmıştır. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri de dahil olmak üzere çeşitli komisyonlarda görev almıştır. Şu anda AK Parti Genel Sekreteri ve MKYK Üyesi olarak aktif olarak çalışmaktadır.

Fatih Şahin'in Dil Yetenekleri

Fatih Şahin, İngilizce ve Arapça dillerini orta düzeyde bilmektedir. Bu dil yetenekleri, uluslararası ilişkilerde ve iletişimde kendisine avantaj sağlamaktadır.

Yenigün Haber Merkezi