542 yıl önce Fatih Sultan Mehmed’in poz vererek hazırlattığı Costanzo da Ferrara madalyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alındı. Erken dönem Rönesans sanatçılarından heykeltraş ve ressam Costanza de Ferrara tarafından İstanbul’da yapılan madalyonun 3 örneğinin mevcut olduğu biliniyordu. 4. madalyonun varlığı Londra'daki mezatın kataloğunun yayınlanmasıyla öğrenildi. Hemen harekete geçen İBB, madalyonu 38 bin sterline satın aldı. İstanbul’a getirilecek madalyon tıpkı Fatih Sultan Mehmed tablosu gibi halkın ziyaretine açılıp, özel himayede tutulacak.