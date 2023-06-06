Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı canlı izle! Fatih Karagümrük Kasımpaşa şifresiz full izle internet üzerinden aratılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'i son hafta karşılaşmasında 48. puanla 8. sırada bulunan Karagümrük, 43 puanla 10. sırada bulunan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçını şifresiz nasıl izlerim diye aratmaya başladı bile. Peki Fatih Karagümrük Kasımpaşa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük Kasımpaşa şifresiz izleme yolları neler? Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır...

FATİH KARAGÜMRÜK KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'i son haftasında Karagümrük Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'da başlayacak bu karşılaşma Beinsports2 ekranlarında yayınlanacak ve bu karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek.

Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı canlı izle (Üyelik gerektirebilir)

KARAGÜMRÜK KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rodrigues, Baniya, Levent, Shukurov, Saba, Ozdoev, Feghouli, Frei, Diagne

Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Djilobodji, Donk, Yasin, Aytaç, Malsa, Ouanes, Eyyseric, Mounir, Fall