Spor Toto Süper Lig'i 32. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük taraftarları önünde Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Karagümrük ligde topladığı 41. puanla 9. sırada yer alırken, Antalyaspor ise topladığı 33 puanla 13. sırada yer almaktadır. Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı hakkında tüm detaylar Yenigün Gazetesi olarak haberimizde yer almaktadır.

KARAGÜMRÜK ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'i 32. hafta karşılaşmasında Karagümrük-Antalyaspor maçı saat 16.00'da beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Bu zorlu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

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Fatih Karagümrük-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Adnan, Ozdoev, Shukurov, Lobhanidze, Borini, Diagne

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Ufuk, Fernando, Larsson, Ndao, Doğukan, Haji Wright