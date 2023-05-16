Aile 11. bölüm fragmanı- İlyas oğlunu öldürenin Aslan olduğunu öğreniyor

Seçim sonrası altın zirve yapar mı?

The Sims 4’e gelecek olan iki yeni kit için oylama başladı!

Kayseri Şeker halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KAYSE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ev sahibi takımda sarı kart cezası nedeniyle Bertolacci forma giyemeyecek. Rayyan Baniya ve Ebrima Colley ise ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Şampiyonlar Ligi finali için bakıma alınması nedeniyle Fatih Karagümrük, rakibini Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.