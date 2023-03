Türkiye’nin en güçlü seslerinden ve en önemli müzisyenlerinden Fatih Erkoç ile ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev, birlikte hayata geçirdikleri caz projesi kapsamında 13 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda sahne alacak. Konserin biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial’da.

Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio’yu aynı sahnede buluşturacak konserde; The Lady From Istanbul adlı canlı performans albümlerinde yer alan Fly Me to the Moon, What a Wonderful World, Secret Love, Moon River gibi klasiklerin yanı sıra Görsev’in kendi bestelerinin de yer aldığı geniş bir repertuarla dinleyenlere müzik ziyafeti çekilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ