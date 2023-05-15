28. Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre ,Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul 2. Bölge’den milletvekili seçildi. Fatih Erbakan meclise girmeye hak kazandı.

Erbakan, "İstanbul ikinci bölgemizin seçmenlerine şahsım adına teşekkür ederim. Kendilerinin desteğiyle Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. İstanbul ikinci bölgede milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz.

Teşkilatlarımıza hususi olarak teşekkürlerimizi iletmemiz gerekir. Burada bulunsun veya bulunmasın bütün teşkilat mensuplarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin." şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ