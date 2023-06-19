Fatih Belediyesi Kültürel Miras Müdürlüğü, geçmişten günümüze ulaşan tarihi çeşmenin restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Balat Mahallesi'nde, Camcı Çeşmesi Yokuşu üzerinde, Cafer Subaşı Camii'nin karşısında bulunan bu çeşme, kitabesi olmaması sebebiyle inşa tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi barındırmamakta.

Restorasyon süreci boyunca, çeşme üzerindeki çalışmalar büyük bir özenle gerçekleştirildi. Tek yüzlü ve sivri kemerli olan çeşme, klasik dönem mimarisinin karakteristik özelliklerini koruyacak şekilde restore edildi.

Kesme taş örgüleriyle dikkat çeken çeşmenin ayna taşı ise mermerden yeniden inşa eidldi. Zaman içinde hasar gören bölümler özgün malzemeler kullanılarak tamamlandı. Son olarak çeşmenin temizlik ve kot düzenlemesi gerçekleştirildi.