Gazateci Fatih Altaylı Ciner Grubu'ndan ayrıldığını açıkladı. Gazeteci Fatih Altaylı, uzun yıllar görev yaptığı Habertürk'ten istifa ettiğini açıkladı. Altaylı vedasını yayınladığı bir yazıyla duyurdu. İstifasının ardındaki sebepler ve ayrılık sürecindeki detaylar merak konusu oldu. Neden istifa etti ve Habertürk'ten neden ayrıldı? Fatih Altaylı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fatih Altaylı şimdi hangi medyada çalışacak? Fatih Altaylı'nın ayrılık kararıyla ilgili bilinmeyenler ve kariyerindeki önemli detaylar haberimiz'de...

Fatih Altaylı neden istifa etti?

Fatih Altaylı'nın neden Habertürk'ten ayrıldığına dair spesifik bir neden belirtilmemiştir. Altaylı, veda yazısında "Bazen aşk biter ya, bittiğini bilmek, anlamak, uzatmamak, sıkmamak lazım." ifadelerini kullanmıştır.

Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldı mı?

Evet, deneyimli gazeteci ve sunucu Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldığını duyurmuştur. Bu bilgi Altaylı'nın kendisi tarafından bir veda yazısıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Fatih Altaylı kimdir?

Fatih Altaylı, 1962 yılında Van'da doğmuş olan bir gazetecidir. Gazetecilik kariyerine 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabiri olarak başlamıştır. Altaylı, Güneş gazetesi, Best FM, Kanal D, Hürriyet gazetesi, Show TV, Radyo D ve Cine5 gibi birçok farklı medya kuruluşunda çalışmıştır. 2007 yılında Habertürk Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğine getirilmiştir.

Fatih Altaylı nereli ve kaç yaşında?

Fatih Altaylı, 1962 yılında Van'da doğmuştur ve 2023 itibariyle 61 yaşındadır.

Fatih Altaylı ne yapacak?

Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldıktan sonra ne yapacağını kesin olarak belirtmemiştir. Ancak veda yazısında belki kısa, belki uzun bir tatil yapabileceğini ve muhtemelen kendi köşesinde bir şeyler yazacağını ifade etmiştir.

Fatih Altaylı şimdi hangi medyada çalışacak?

Bu konuda henüz bir bilgi yayınlanmadı.

Fatih Altaylı eşi Hande Altaylı kimdir? Fatih Altaylı'nın çocuğu var mı ?

Fatih Altaylı'nın eşinin ismi Hande Altaylı. Yazar olan Hande Altaylı zaman zaman dizi senaryoları kaleme alıyor. Fatih Altaylı ile Hande Altaylı'nın 2005 doğumlu Zeynep adında bir kızları var.

Fatih Altaylı'nın veda yazısından alıntılar şunlardır:

"Dün 15 yıldır çok yakın çalıştığım ve güvendiğim Sevgili Kenan Tekdağ'la konuştuk. Yolları ayırmaya karar verdik. Sağolsun, bütün tecrübesi ile bu işi güzelce halettik. Teşekkür ediyorum."

"Doğrusunu isterseniz bu kararı Turgay Ciner ile konuşmadan hayata geçirmek istedim. Çünkü konuştuğumda 'Gitme' dese kalmak zorunda kalırdım. Kabul etse 'Niye gitme demedi' diye belki de kırılırdım, insanım. Ciner ailesine 18 yıllık her şeye rağmen keyifli ve öğretici yolculuk için gerçekten teşekkür ediyorum."

ÖZEL YAŞAMI

Fatih Altaylı, evli ve bir çocuk babasıdır.

ÇALIŞTIĞI GAZETELER

Cumhuriyet (1982-1986)

Güneş (1986-1992)

Hürriyet (1995-2005)

Sabah (2005-2007)

Habertürk

ÇALIŞTIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Kanal D (1995)

Show TV (1995-1996)

Kanal D (1996-2005)

Cine5 (2000-2002) (ortak yayın)

atv (2005-2007)

Kanal 1 (2007-2008)

Habertürk (2008-2023)

Bloomberg HT (2021-günümüz)

Yenigün Haber Merkezi