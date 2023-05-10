Koruma altında olan 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferi içinde keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenler Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda buluşuyor.

Her hafta sonuna özel etkinlikler düzenleyen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Anneler Günü’ne özel ‘Botanik Atölyesi’ düzenliyor. Açık alanda düzenlenecek olan atölye kapsamında sukulent ekimi gerçekleştirilecek. Anneler çocuklarıyla birlikte doğa ile iç içe bir gün geçirirken bir diğer yandan da bitkiler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Anneler Günü’ne özel, atölyeye katılan annelere çocuklarının kendi el baskılarıyla kartlar hazırlanacak. Kendi el emekleriyle hazırlanan kartlar ve ektikleri sukulentler ise annelere hediye olarak verilecek.

Ayrıca atölyeden sonra çocuklara özel yüz boyama etkinlikleri düzenlenecek.

Doğa ve canlı severlerin kaçırmaması gereken etkinlikler için FYZoo haftanın her günü saat 10.00-19.00 arası açık...

*Etkinlikler, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Hakkında:

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 1993 yılında Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olarak Darıca'da kuruldu. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi ve aynı zamanda Marmara Bölgesi “Yaban Hayvanları Koruma ve Kurtarma Merkezi” olarak çalışmalara devam etmektedir. Yaban hayatı koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda, EAZA koordinatörlüğünde koruma ve üreme programları uygulanmaktadır.

Ex-situ koruma programlarında tür devamlılığı tehlike altında olan canlıların doğal yaşam ortamlarının dışında koruma altına alınıp üremelerinin sağlanmaktadır. Bu amaçla Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda 26’si kritik seviyede ve 6’sı Anadolu türü olmak üzere toplamda 42 nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlı türü koruma altına alınmıştır.

In-situ koruma programları ise tehlike altındaki türleri, doğada karşılaştıkları çeşitli tehlikelerden korumak amacıyla doğal yaşam alanlarında gerçekleştirilen koruma çalışmalarıdır. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, bu kapsamda, tehdit altında bulunan Baringo Zürafası, Hint gergedanı, Afrika pengueni, Kızıl panda, Boynuzlu kuşlar ve Boz ayılar için toplam 7 koruma projesine destek vererek doğadaki tür çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlamaktadır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi