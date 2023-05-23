Koruma altında 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile otuz yıldır faaliyet gösteren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, her hafta sonu ziyaretçilere özel etkinlikler düzenliyor.

Her hafta sonuna özel etkinlikler düzenleyen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, keyifli bir hafta sonu tatili geçirmek isteyenleri Koi Balığı besleme etkinliğiyle karşılıyor.

Zenginliği, refahı, sevgiyi ve iyi talihi sembolize ettiğine inanılan Koi Balıkları’nı biberonla besleyebilir, onların renkli dünyasına tanıklık edebilirsiniz. 100’den fazla Koi çeşidinin bulunduğu parkta farklı renk ve desenli balıkları yakından görebilirsiniz.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi bünyesinde yapılan canlı besleme etkinlikleri hem küçükler hem de büyükler tarafından yoğun ilgi görüyor. Onlar için özel olarak hazırlanmış yiyecekleri adeta bir bebek gibi biberonla yiyen Koi Balıkları meraklarıyla da çocukların beğenisini kazanıyor.

4 yaş üzeri çocuklar ve tüm aile için farklı bir deneyim olan bu etkinlikler, eğlenceli ve eğitici olmakla kalmıyor canlılarla organik bir bağ kurarak unutulmaz bir anı olarak hatırlanıyor.

Doğa ve canlı severlerin kaçırmaması gereken etkinlikler için FYZoo haftanın her günü saat 10.00-19.00 arası açık...

*Etkinlikler, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi