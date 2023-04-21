Koruma altında olan 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferi içinde keyifli bir gün geçirmek isteyenler Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda buluşuyor.

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı boyunca minik ziyaretçilere özel etkinlikler düzenleyen FYZoo, macera ve keşif dolu unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Çocuklar, doğa & tasarım atölyesi çalışmaları sayesinde doğa ile iç içe bir ortamda hayvanlar ve bitkiler hakkında hissettiklerini aktarma fırsatı buluyor. Atölye çalışmalarına katılan minik ziyaretçiler, düşünme becerilerini ve bedensel eylemlerini öğrenim sürecine katarak kendi eserlerini yaratma becerilerini de geliştiriyorlar.

Çocukların en çok heyecanlandığı bir diğer etkinlik ise "Yakından Tanıyalım" sunumları oluyor. Kral piton, zürafa, Hint gergedanı gibi pek çok canlı bakıcıları tarafından besleniyor ve onlarla yakından ilgileniliyor. Ayrıca eğitim ekibi beslenmesi yapılan canlı hakkında detaylı bir sunum yapıyor.

Zürafa beslemeye ne dersiniz?

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde yaşayacağınız bir diğer deneyim ise canlı besleme etkinlikleri. Özellikle dünyanın en uzun kara canlısı olan zürafaları ellerinizle beslemeye ne dersiniz? Onlar için özel olarak hazırlanmış besinleri 50 cm. uzunluğundaki dilleriyle afiyetle yiyorlar.

Zürafa beslemenin yanı sıra keçi ve kaplumbağa besleme etkinlikleri de çocuklar için sıra dışı bir deneyime dönüşüyor. Bu etkinlikler, eğlenceli ve eğitici olmakla kalmıyor canlılarla organik bir bağ kurarak unutulmaz bir anı olarak kalıyor.

Doğa ve canlı severlerin kaçırmaması gereken etkinlikler için FYZoo haftanın her günü saat 10.00-18.00 arası açık...