Koruma altında olan 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferiyle otuz yıldır faaliyet gösteren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, Kurban Bayramı tatiline özel bir dizi etkinlik düzenliyor.

Canlı besleme etkinliklerinden doğa & tasarım atölyelerine, yakından tanıyalım sunumlarından yüz boyama etkinliklerine kadar birbirinden eğlenceli anlar sizleri bekliyor...

Yeryüzünün en sevimli canlısı lemur ya da bir timsahı ellerinizle beslemek ister misiniz? Bu eşsiz deneyimi yine Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde yaşayacaksınız...

Sevimli lemurları ellerinizle beslerken kendinizi Madagaskar ormanlarında hissedecek ve onların oyunlarına ortak olacaksınız. Lemur beslemenin yanı sıra zürafa, keçi, timsah, tavşan ve kaplumbağa besleme etkinlikleri de hem çocuklar hem de yetişkinler için sıra dışı bir deneyime dönüşüyor. Bu etkinlikler, eğlenceli ve eğitici olmakla kalmıyor canlılarla organik bir bağ kurarak unutulmaz bir anı olarak kalıyor.

Çocuklar, doğa & tasarım atölyesi çalışmaları sayesinde doğa ile iç içe bir ortamda hayvanlar ve bitkiler hakkında hissettiklerini aktarma fırsatı buluyor. Atölye çalışmaları bu bayramda minik Hobbit evlerinde gerçekleşiyor. Bu atölyelere katılan minik ziyaretçiler, düşünme becerilerini ve bedensel eylemlerini öğrenim sürecine katarak kendi eserlerini yaratma becerilerini de geliştiriyorlar.

Çocukların en çok heyecanlandığı bir diğer etkinlik ise "Yakından Tanıyalım" sunumları oluyor. Kral piton, zürafa, Hint gergedanı gibi pek çok canlı bakıcıları tarafından besleniyor ve onlarla yakından ilgileniliyor. Ayrıca eğitim ekibi beslenmesi yapılan canlı hakkında detaylı bir sunum yapıyor.

Doğa ve canlı severlerin kaçırmaması gereken etkinlikler için FYZoo haftanın her günü saat 10.00-19.00 arası açık...

*Etkinlikler, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Hakkında:

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 1993 yılında Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olarak Darıca'da kuruldu. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi ve aynı zamanda Marmara Bölgesi “Yaban Hayvanları Koruma ve Kurtarma Merkezi” olarak çalışmalara devam etmektedir. Yaban hayatı koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda, EAZA koordinatörlüğünde koruma ve üreme programları uygulanmaktadır.

Ex-situ koruma programlarında tür devamlılığı tehlike altında olan canlıların doğal yaşam ortamlarının dışında koruma altına alınıp üremelerinin sağlanmaktadır. Bu amaçla Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda 26’si kritik seviyede ve 6’sı Anadolu türü olmak üzere toplamda 42 nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlı türü koruma altına alınmıştır.

In-situ koruma programları ise tehlike altındaki türleri, doğada karşılaştıkları çeşitli tehlikelerden korumak amacıyla doğal yaşam alanlarında gerçekleştirilen koruma çalışmalarıdır. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, bu kapsamda, tehdit altında bulunan Baringo Zürafası, Hint gergedanı, Afrika pengueni, Kızıl panda, Boynuzlu kuşlar ve Boz ayılar için toplam 7 koruma projesine destek vererek doğadaki tür çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlamaktadır.