Koruma altında olan 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferi içinde keyifli bir hafta sonu tatili geçirmek isteyenler özel bir etkinlik programıyla karşılanıyor.

Çocukların en çok ilgi gösterdiği "Yakından Tanıyalım" sunumlarıyla çocuklar canlı hakkında detaylı bilgi sahibi olurken bir diğer yandan canlı besleme etkinlikleriyle sıra dışı bir deneyim yaşıyorlar. Zürafa, keçi ve kaplumbağa besleme etkinlikleri eğlenceli ve eğitici olmanın yanı sıra canlılarla duygusal bir bağ kurmalarını da sağlıyor.

Ayrıca çocuklar doğa & tasarım ve yüz boyama atölyelerine de katılım sağlayarak düşünme becerilerini ve bedensel eylemlerini öğrenim sürecine katarak kendi eserlerini yaratma becerilerini de geliştiriyorlar.

Doğa ve canlı severlerin kaçırmaması gereken etkinlikler için FYZoo haftanın her günü saat 10.00-18.00 arası açık...

*Etkinlikler, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi