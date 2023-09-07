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Koruma altında 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile otuz yıldır faaliyet gösteren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı (FYZoo), tehlike altındaki türleri korumak ve nesillerinin devamını sağlamak amacı ile çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Suyu azalan Yarışlı Gölü’nde bulunan ve her geçen gün sayısı azalan Aphanius fontinalis türü dişli sazanlar, FYZoo tarafından koruma ve üreme programı kapsamına alındı.

Koruma altında olan 160’ın üzerinde canlı ve 300’ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferi içinde ziyaretçilerini ağırlayan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, örnek bir projeye imza attı. Nesli tehlike altında olan ve koruma- üreme programı altına alınan dişli sazanların nüfusunda artış sağlandı.

FYZoo, küresel ısınma ile artan sıcaklıklar ve bilinçsiz su tüketiminden dolayı suları önemli ölçüde çekilen Yarışlı Gölü’nde nesli tükenmekte olan dişli sazanlar için kolları sıvadı. Kuraklıkla mücadele eden Yarışlı Gölü’nde her geçen gün sayıları azalan Aphanius fontinalis türü dişli sazanların yok olmasını önlemek için 2021 yılında özel bir sistem kuruldu.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda kurulan bu özel sistem sayesinde ülkemizin endemik türü olan dişli sazan türünün çoğalması sağlanarak neslinin devamlılığı hedefleniyor.

İki yıl önce 40 canlı ile başlayan projede yaşanan nüfus artışıyla birlikte dişli sazanların sayısı 150’ye ulaştı. Dişli sazanların koruma ve üreme programı bir yandan devam ederken diğer yandan da parkta çoğalan bu türün doğal ekosisteme salınması amaçlanıyor.