Faruk Sabancı ile Dilay Korkmaz çifti bir süre önce aralarında çıkan borç isteme konusu yüzünden tartışıp ayrılmışlardı. Çıkan para iddialarına sosyal medya hesabından cevap veren Dilara Korkmaz, "Kişilerin kimliğini, bakış açışını ve hayali bütçesini gördüm. Terk edilmenin verdiği hırs ve açılmayan telefonların öfkesi ile düşmanca böyle şeyler yapmak son derece çirkin ve seviyesiz. Sadece, bir erkeğin eski sevgilisine geri dönemeyeceğini anladığı noktada, ne kadar çirkin ve ne kadar iftiracı olduğunu görmek hayal kırıcıydı" ifadelerini kullandı.