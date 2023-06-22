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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Faruk Özçelik kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Faruk Özçelik biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Faruk Özçelik 1968 yılında Konya'da doğdu. Bakan yardımıcısı Faruk Özçelik 55 yaşında. İngilizce bilen Faruk Özçelik evli ve 2 çocuk babası

Faruk Özçelik kaç yaşında?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik 55 yaşında. Faruk Özçelik 1968 yılında Konya'da doğdu.

Faruk Özçelik nereli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Faruk Özçelik Konya'da doğdu.

Faruk Özçelik ne mezunu?

Faruk Özçelik

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi

Anadolu Üniversitesi Adalet

Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümlerinden mezun oldu. Yüksek Lisansını Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yaptı.

Faruk Özçelik biyografisi ve çalıştığı yerler

1988 : Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş

1988 : Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş

1988 : Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş

2002 : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Başmüfettişi

2003 : Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı

2009 : Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü

2014 : Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı

2021 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevlerinde bulundu

Faruk Özçelik sosyal medya hesapları

Twitter hesabı: @farukozcelikgsb