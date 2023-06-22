Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik kimdir, Faruk Özçelik biyografisi. Faruk Özçelik son dakika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olan Faruk Özçelik hakkında bilgiler ve Faruk Özçelik sosyal medya hesapları:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik kimdir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Faruk Özçelik kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi
Kısaca Faruk Özçelik biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:
Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Faruk Özçelik 1968 yılında Konya'da doğdu. Bakan yardımıcısı Faruk Özçelik 55 yaşında. İngilizce bilen Faruk Özçelik evli ve 2 çocuk babası
Faruk Özçelik kaç yaşında?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik 55 yaşında. Faruk Özçelik 1968 yılında Konya'da doğdu.
Faruk Özçelik nereli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Faruk Özçelik Konya'da doğdu.
Faruk Özçelik ne mezunu?
Faruk Özçelik
- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü
- Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
- Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
- Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi
- Anadolu Üniversitesi Adalet
- Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümlerinden mezun oldu. Yüksek Lisansını Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yaptı.
Faruk Özçelik biyografisi ve çalıştığı yerler
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1988 : Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş
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1988 : Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş
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1988 : Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş
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2002 : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Başmüfettişi
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2003 : Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı
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2009 : Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü
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2014 : Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı
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2021 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevlerinde bulundu
Faruk Özçelik sosyal medya hesapları
Twitter hesabı: @farukozcelikgsbKaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN