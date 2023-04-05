Faruk Emre'nin yeni şarkısının söz ve müziği Tarık İster’e ait, düzenlemesi ise Nurettin Çolak imzası taşırken klibin yönetmen koltuğunda Buğra Karaçam oturdu, sanatçı kamera karşısına eşi Canan İstanbullu Kürklüoğlu ile geçti.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan kendi kurmuş olduğu yapım şirketi “Mila Music Company” ile müzikal projelerine geri dönüş yapan Faruk Emre, 'Öncelikle ve her daim ben şarkıcıyım, şarkıcılık dışında yaptığım tüm işler hobilerimdir. Müzisyenlere hep derler mutlaka kolunda bir altın bileziğin olsun müziği de yap ama hobi olarak yap! Ben bu telkinin karşısında hep dimdik durdum ve direndim tabi ki: kolay olmadı ama ailem ve yakın dostlarım bu süreçte bana çok destek oldular. Şarkı söylemek genlerimde var olan ve her hücremde hissettiğim bir yeteneğim. Yani sizin anlayacağınız kazanılmış bir şey değil hep içimdeydi.” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi