Sanatçıdan doktora, çocuk gelişimi uzmanından kaynakçıya kadar farklı meslek gruplarından çok sayıda gönüllü, depremzedelere bir nebze olsun katkı sunmak için çabalıyor.

Gönüllüler arasında yer alan sirk sanatçısı ve çocuk gelişimi uzmanları çocuklarla ilgilenirken, diğer gönüllüler de depremzedelere yemek dağıtımından ilaç teminine kadar birçok işte aktif görev alıyor.

"Erdal Bakkal" da sahada

Bir televizyon dizisinde canlandırdığı "Erdal Bakkal" karakteriyle tanınan oyuncu Cengiz Bozkurt da eşinin memleketi Kahramanmaraş ile başladığı yardım faaliyetlerini İskenderun'da sürdürdü.

Yaklaşık 20 gündür deprem bölgesinde gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılan sanatçı Bozkurt, bağışçıların gönderdiği çadırların kurulumu ve erzak dağıtımında aktif görev aldı.

Güney Koreli gönüllü de deprem bölgesinde

Depremin ardından Güney Kore'den gönüllü sağlık ekipleriyle İskenderun'a gelen ve tercümanlık yapan 32 yaşındaki Jeong Hanui, aynı zamanda çocuklarla özel olarak ilgileniyor.

Erasmus eğitim programıyla geldiği İstanbul'da 2 yıl kalan ve Türk halkına sevgisinden Türkçe de öğrenen Hanui, depremin yaralarının sarılması için destek oluyor.

Bursa'da sirklerde çalışan 25 yaşındaki sanatçı Ali Dündar da "Asrın felaketi"nin ardından işini bırakarak deprem bölgesine geldi.

Özel kostümlerle çadır kentlere giden Dündar, çocuklara özel akrobasi gösterileri sunup çocukların yüzünü güldürüyor. (AA)