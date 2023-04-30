Shrinkflasyon, ekonomi jargonunda ‘gizli enflasyon’ olarak tanımlanır. Türkçesi ise ‘farkettirmeden boyut küçültme’dir.

Shrinkflasyonda, ürünlerin boyutunun küçülmesi nedeniyle birim fiyatının şişmesi ve gizli enflasyon söz konusudur. Birim fiyat, gramaj başına fiyat artışı anlamına gelir. Ürünlerin boyutunu küçültmek, tamamen üretici maliyetini düşürme stratejisidir. Bu durum, gizli bir şekilde enflasyonu yükseltir. Gizli enflasyona yol açar. Bunun nedeni, enflasyon endekslerinin ortalama fiyat seviyelerindeki değişiklikleri hesaba katması, ancak ürünlerin boyutlarındaki küçük değişiklikleri göz ardı etmesidir. Endeksler, ürün sepetinin değişmeden kaldığı varsayımına göre çalışır.

Shrinkflasyona, cipsleri örnek verebiliriz. Cips paketinin içi hava dolu olmasına ve gramajının azalmasına rağmen daha çok para veririz. Başka bir örnek de gofretler… Örneğin 40 gram olarak satışa sunulan gofret 36 grama düşürülür fakat fiyat azalmaz. Bu durumda bu ürüne yüzde 10 gizli zam gelmiş olur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ