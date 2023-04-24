İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta oynanan 3 maçla sona erdi.
Ligde zirve takipçisi Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Günün diğer maçlarında ise Medipol Başakşehir deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Lider Galatarasay 70 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 64 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.
Sonuçlar
HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: 1-2
Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 5-3
Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-3
Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: 2-4
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Fenerbahçe- İstanbulspor: 3-3
Puan durumu
Ligde sona eren 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|29
|22
|4
|3
|67
|23
|44
|70
|2.FENERBAHÇE
|29
|20
|4
|5
|72
|36
|36
|64
|3.BEŞİKTAŞ
|30
|18
|8
|4
|57
|28
|29
|62
|4.ADANA DEMİRSPOR
|30
|16
|9
|5
|62
|33
|29
|57
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|29
|14
|6
|9
|41
|32
|9
|48
|6.TRABZONSPOR
|29
|13
|6
|10
|46
|42
|4
|45
|7.YUKATEL KAYSERİSPOR
|30
|14
|3
|13
|49
|51
|-2
|45
|8.ARABAM.COM KONYASPOR
|30
|10
|12
|8
|38
|33
|5
|42
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|29
|10
|11
|8
|63
|54
|9
|41
|10.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|11.CORENDON ALANYASPOR
|30
|9
|8
|13
|45
|55
|-10
|35
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|10
|4
|15
|37
|43
|-6
|34
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|29
|9
|6
|14
|40
|47
|-7
|33
|14.KASIMPAŞA
|30
|9
|6
|15
|37
|51
|-14
|33
|15.İSTANBULSPOR
|29
|8
|5
|16
|36
|58
|-22
|29
|16.BITEXEN GİRESUNSPOR
|29
|6
|9
|14
|30
|54
|-24
|27
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|29
|6
|7
|16
|31
|51
|-20
|25
|18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|29
|5
|8
|16
|38
|54
|-16
|23
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|29
|6
|5
|18
|19
|62
|-43
|23
32. haftanın programı
Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
28 Nisan Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)
29 Nisan Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)
30 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.