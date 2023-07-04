Geçtiğimiz yıl 10 ilde 275 bin izleyici ile buluşan Fanta Fest, bu yaz “Bize Bunlarla Gel sloganıyla” müzik ve eğlenceyi Türkiye’nin dört bir yanına Edis, Güneş ve Ceza ile taşıyacak. Gençlerle festival kültürüyle buluşturmayı hedefleyen Fanta Fest, 16 Ağustos’tan itibaren yaklaşık bir ay boyunca Samsun’dan Antalya’ya, İzmir’den Kocaeli’ne kadar toplam 10 şehre konuk olacak.

Türk pop müziğinin son dönemde en beğenilen sanatçıları arasında gösterilen Edis, bu sene de Fanta Fest’te sahne şovları, kostümleri ve unutulmaz şarkılarıyla sevenlerine bensersiz bir deneyim sunacak. Bu senenin diğer yıldızları ise rap müziğinin efsane isimlerinden Ceza ve R&B müziğinin yükselen yıldızlarından Güneş olacak.

15 yılda yaklaşık 7 milyon seyirciyle ünlü sanatçıları bir araya getiren Türkiye'nin en büyük gezici müzik festivali Fanta Fest, 16 Ağustos’ta Bursa’da başlayacak Fanta Fest, sonrasında İzmir, Denizli, Antalya, Adana, Gaziantep, Kayseri, Samsun, Ankara ve Kocaeli illerine festival coşkusunu getirecek.

Fanta Fest bileti Daha Daha’da

Daha Daha uygulamasında biriken 2.000 Fanta puanla bilet kazanma fırsatını yakalayan herkese açık olacak Fanta Fest; müzik,eğlence ve atıştırmalık dünyasını gençlerle interaktif şekilde buluşturacak.