KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan tarihlerini kapsayan Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabahki baskın öncesi çok sayıda İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın çeşitli bölgelerinde konuşlandı, bir kısmı da Kıble Mescidi'nin çatısına çıktı.

Fanatik Yahudiler İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

İsrail güçleri ayrıca 50 yaş altı Filistinlilerin sabah namazı için Aksa'ya girişine engel oldu. Onlarca Filistinli sabah namazını dışarıda, Harem-i Şerif'in kapılarının yakınında eda etti.

Fanatik Yahudilerin baskını sırasında Aksa'da bulunan Filistinliler tekbir getirerek baskını protesto etti.

788 Yahudi 16 grup halinde baskın düzenledi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 788 Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçlerinin korumasında 16 grup halinde Harem-i Şerif'e girdiği aktarıldı.

Vakıflar İdaresi, 9-10 Nisan'da da toplam 2 bin 500'e yakın fanatik Yahudi'nin Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail polisinin geçen hafta iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, plastik mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da tansiyonu yükseltmişti.

Hamursuz Bayramı'nda "Aksa'ya baskın" çağrıları

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazarak, Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini istemiş, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.