Türkiye'nin 2023 Fame Model of Turkey yarışması, son günlerde Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Genç kadın ve erkeklerin yoğun rekabet içinde olduğu bu gece, Melissa Aslan kadınlarda birinci olurken, erkeklerde ise birincilik Furkan Yıldırım'ın oldu. Bu yarışmaya katılan tüm genç yetenekleri tebrik ediyoruz!

İkinciler Buse Aksüt ve Burak Gündüz olurken, üçüncüler Nil Gül, Okan Leventoğlu seçildi. Catwalk ödülleri Merve Karslı ve Oğuzhan Tüfekçi’nin oldu.

Ünlü koreograf Asil Çağıl tarafından yönetilen gece, 19 kadın ve 19 erkek finalistin yer aldığı muhteşem bir koreografiye sahipti. Sunuculuğunu ise ünlü model/oyuncu Zeliha Çal ve Ercan Arkat üstlendi. Yarışma, büyük bir heyecanla geçti ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Jüride Şişli belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Özenç, Yarışma Başkanı Ruhi Anılan, Doktor Ercan Köse, Yapımcı Halit Eser Avusturyalı model Florian Macek, 2022 Fame Model Of Turkey 1.leri Elif Tokgöz ve Çağrı Özer, İş ve Spor adamı Turgay Kıran, Bursa Fashion Week Başkanı /Moda Tasarımcısı Yaşariye Doğan ,Tülay Türken/Barza firması,Türkiye Güzeli Yağmur Ayaz, Proje yönetmeni Ömer Gürkan Şimşek, Moda Tasarımcısı Aylin Yılmaz, genç moda tasarımcısı Sevgi Taştan,2023 Avrupa 2.Güzeli Deniz Eser ve gecede hem jüri koltuğunda oturup hem de sahne alan başarılı sanatçılar Faruk K, Aslı Kökçe, Sibel Gökçe ve Zeynep Dizdar gibi alanında başarılı jüride yer aldılar.

Yarışmacılar, başarılı moda tasarımcısı Şinasi Günaydın'ın imzasını taşıyan erkek kostümleri, Haute Couture konseptinde yetenekli tasarımcı Oktay Seven'in özgün tasarımları, genç bayan giyim markası olan Tülay Türken/Barza'nın başarılı koleksiyonu ve Pozitif Mayoların öncü marka olduğu mayo dünyasının ürünleriyle podyuma çıktılar. Bu çeşitlilik, yarışmada farklı tarzlara ve zevklere hitap etmek için mükemmel bir seçenekti.

Jüri koltuğunda bulunan şarkıcı ve söz yazarı Zeynep Dizdar "Çok güzel bir geceye benziyor, bizde heyecanlıyız. Adayları çok merak ediyorum. İyi olan kazansın diyelim klasik olarak." ifadelerini kullandı.

Tek erkek jüri şarkıcı Faruk K. bu projeye destek vermekten her zaman gurur duyduğunu söyledi. Faruk K, "Türkiye'nin Genç Kuşağı'na yeni istihdam fırsatları sunacağını düşünüyor ve onların başarılı olmaları için tüm enerjimizi vermeye hazırız. Gelecekteki başarılarına inanıyoruz ve kendilerine en iyi dileklerimizi iletiyoruz." şeklinde ifade etti.

Kaynak: İSTANBUL - İGFA