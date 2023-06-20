Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran'da açıklayacağı faiz kararı, ekonomi dünyasında büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Piyasalar, faiz artışının borsayı nasıl etkileyeceği konusunda birçok soruyu gündemine almış durumda. Peki, faiz oranlarındaki olası bir artış BIST 100 Endeksi'ni nasıl etkileyecek? Ekonomi yönetiminin ve yabancı kuruluşların beklentileri neler? En önemlisi, bu durum yatırımcılar için fırsat mı, yoksa risk mi oluşturacak?

Önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan faiz kararı öncesi finans piyasalarında tansiyon yükseliyor. Faiz oranlarındaki muhtemel artış, yatırımcıları ve ekonomi çevrelerini heyecanlandırırken, bu durumun borsa üzerindeki etkisi merak konusu oldu. Özellikle son zamanlarda rekor seviyelere ulaşan BIST 100 Endeksi, bu karar öncesi nasıl bir yol izleyecek?

Piyasalar, 22 Haziran'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan faiz kararını merakla bekliyor. Rekor seviye olan 5.730'u test eden ve sonrasında bir miktar satış baskısı ile 5.232 seviyesine gerileyen BIST 100 Endeksi, merkez bankasının faiz kararının etkisi altında seyrediyor.

Beklenti Anketleri Sonuçlandı

Ekonomi yönetiminin Mehmet Şimşek'e geçmesi ve Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından Para Politikası Kurulu (PPK) beklenti anketleri sonuçlandı. Anketler, faizlerin yükseltilmesi yönünde bir eğilim olduğunu gösterdi.

Yabancı Kurumlardan TCMB Faiz Tahmini

Para politikası toplantısı öncesi yabancı kurumlar, TCMB faiz tahminini güncelledi. JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America Securities, Societe Generale, Morgan Stanley ve Deutsche Bank gibi önemli kurumlar, faizlerin artırılacağı yönünde tahminlerde bulundu.

Faiz Artarsa Borsa Nasıl Etkilenir?

TCMB'nin olası bir faiz artırımı durumunda borsanın nasıl etkileneceği merak konusu. Genel olarak faizin yükselmesinin borsayı negatif etkilediğini, ancak borsanın bir süredir yüksek faize maruz kaldığını ve borsada oluşan rallinin faiz artırımının geleceğini bile bile gerçekleştiğini belirtti. Bu nedenle faiz artışının borsayı çok fazla olumsuz etkilemesini beklemediğini ifade etti.

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir