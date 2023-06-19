CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK toplantısının ardından CHP genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, "İstediğimiz sonuçları alamadığımız genel seçim geçirdik. Son genel seçimde, 25 milyondan fazla insanın oyunu aldık.Ama seçimi kazanamadık. Şimdi bu yüzde 48 oranındaki millet desteğini korumak, Bunun üzerine ezici bir zafer inşa etmek için, Çok çalışma zamanı. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi kongreler sürecini başlattık." açıklamasında bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, asgari ücret konusuna ilişkin ise, "CHP olarak asgari ücretin en az 15 bin TL olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artışını kabul ettiğini söyleyen Öztrak, "AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir zamanlar “nas” dediği faiz artışını kabul etti. Şimdi ne kadar olacağı tartışılıyor. Nas mı değişti? Faiz mi değişti? Hayır. Peki ne değişti? Devran değişti. Dün seçime giderken, milletin dini duygularını istismar etmek için öyleydi, bugün böyle. Devleti dün dediğini bugün reddeden bir kafa yönetiyor. Ama merakla beklenen faiz kararlarını Merkez Bankası Kanunu’na göre Para Politikası Kurulu alıyor. Merkez Bankası Başkanı değişmiş olsa da Başkan Yardımcıları aynı. Kurulda görev yapan Banka Meclisi üyesi de aynı. Yani kurul üyeleri faiz konusunda Erdoğan’ın aynı yerde durduğu gibi yerlerinde duruyorlar.” ifadelerini kullandı.