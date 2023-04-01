Geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit ile ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına alan Fahriye Evcen "Çocuklarımızın büyüme dönemi ve onlara ağırlık verdik. Bana çocuk bakmak kolay geliyor" dedi

Kariyeri ve aile hayatını konuşan Evcen, "Bebeğimiz doğalı iki ay oldu henüz. O yüzden yavaş yavaş proje değerlendirmesi yapacağım. Şimdi çocuklarımızın büyüme dönemi ve onlara ağırlık verdik. Bana çocuk bakmak kolay geliyor. İkisi de eşit düzeyde yoruyor diyebilirim" diyerek güldü.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi