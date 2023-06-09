Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına yeniden atandı. Atama kararı ile İletişim Başkanlığına yeniden atanan Fahrettin Altun Twitter hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.

İletişim Başkanlığına yeniden atanan Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaşım yaparak, “İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." ifadelerine yer verdi. Hemen ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Altun, "İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.