Yüksek enflasyonla birlikte geçen yıldan bu yana herkesin gündeminde olan yüksek kira fiyatları, yaşanan deprem felaketiyle birlikte tırmanışa geçti. Kira zamlarıyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan şikayetlerde ciddi oranda artış yaşanırken, yüzlerce kiracı taleplerini Şikayetvar üzerinden duyurdu. Fahiş kira zamları, en çok şikayet edilen konu olurken ev sahiplerinin hukuksuz davranışları ve tehditleri ve yıl içerisinde birden çok zam talebi en çok şikayet edilen diğer konular arasında yer aldı.

Geçtiğimiz yıl yüksek enflasyon nedeniyle alevlenen fahiş kira bedelleri, yaşanan depremin ardından vatandaşların en çok dile getirdiği sorunlardan biri oldu. Felaketin yaraları sarılmaya devam edilirken, depremzede vatandaşlar kendilerine yeniden hayat kurmak için çevre illere yöneldi. Depremzedelerin zorunlu olarak göç ettiği illerde bazı fırsatçı ev sahipleri satılık ve kiralık konutlara yüksek miktarda zam yaptı. Öte yandan geçen yıldan bu yana devam eden yüksek enflasyonun tetiklediği kira artışlarıysa tırmanışını sürdürüyor. Tüketiciler ile markalar arasında çözüm köprüsü görevini üstlenen Şikayetvar’a konuyla ilgili taleplerini ileten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce gerekli yaptırımları uygulamalarını ve kira zamlarının yeniden düzenlemesini istiyor.

Türkiye’nin dört bir yanından kira zamlarıyla ilgili çözüm platformu Şikayetvar’a ulaşan bazı şikayetleri sizin için derledik:

Ne zaman biri çıkıp şu ev sahiplerine dur artık diyecek?

Depremden etkilenenler başka illere tahliye edildikten sonra depremzedelerin komşu şehirlere gelişlerini fırsat bilip kirası 5.000 TL olan ev, 8.000 TL - 10.000 TL verildi. Gerekli yerlere şikayet edildi. Ne zaman biri çıkıp şu ev sahiplerine dur artık diyecek?

Deprem sonrası kiram 900 TL’den 3.500 TL’ye çıktı

Ev sahibi 900 TL olan kiramı depremden sonra göç nedeniyle 3.500 TL yaptı. Bu konuyla acilen ilgilenilmesi gerekiyor. 2,5 kat zam olması hak değildir. Devletin yüzde 25 sınırına kimse uymuyor. Buna uymayanlara cezai işlem uygulanmasını ve caydırıcı cezalar getirilmesini istiyorum.

Mersin’de kiralar İstanbul’u geçti

Mersin'de deprem sonrası göçün artmasından dolayı inanılmaz fahiş fiyatlar uygulanmakta olup kira fiyatları neredeyse İstanbul'u geçmiş durumda. Utanç tablosu. Bunun bir kriteri ve dayanağı olmalı. Denetim söz konusu değil ve acilen Mersin'de bu konuyla alakalı bir devletin soruşturma açması gerekiyor.

Ev işlerine gidiyorum, 4.000 TL kirayı nasıl vereyim?

2019’dan beri aynı evde kiracıyım. Ev sahibim 1.100 TL’ye oturduğum evi 1.500 TL yaptı, sesimi çıkarmadım. Aynı sene içinde tekrar arayıp 4.000 TL vereceksin diyor. Tek başıma ev işlerine giderek geçimimi zar zor sağlıyorum. Ya çıkacaksın ya da 4.000 TL vereceksin diyor. Lütfen yardımcı olun.

3.000 TL’lik kiram, 9.000 TL oldu

Ev sahibimin fahiş kira artışı yapmak istiyor. Artık devlet tarafından dur denilmeli. 3.000 TL kiram var. 2 yıldır oturuyorum bu ay yeni kira zammı yapılması gerekiyor. Yasal hakkı yüzde 25 olmasına gereken kira 3.750 TL. Hadi diyelim piyasanın durumu nedeniyle 5000 TL olsun. Ev sahibimin istediği kira bedeli 9000 TL… Ne yapabilirim?

Antalya’da 1+1 evler 10.000 TL’den başlıyor

Antalya'dan yazıyorum. Kiralar çok yüksek. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. 2 buçuk sene önce taşındım ve ev satılıyor. Ev bakıyorum. Asgari maaş 8.500 TL iken 1+1 evler 10.000 TL’den başlıyor. Kiralara bir yaptırım getirilmeli.

Bodrum’da 14 aylık kirayı peşin istiyorlar

Bodrum genelinde görüştüğüm emlakçılar birçok ev için mayıs ya da marta kadar evi kiralayabileceğimi söyleyerek bir yıllık kira peşin ve 2 kira bedeli depozito istiyorlar. Yani 14 aylık kirayı peşin ödememi istiyorlar. Dışarıdan Bodrum’a çalışmak için gelen birçok insan olduğunu tahmin ediyorum ve kiraların fahiş fiyatlardan olmasına müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Millet sokaklarda mı yaşamını sürdürecek?

Ankara'da yaşıyorum. Kiralar gitgide yükseliyor. Asgari ücret 8.000 TL, kiralar 5.000 TL’den başlıyor. O da müstakil, rutubetli evler. Bu millet sokaklarda mı yaşamını sürdürecek? Ev sahibim iki ay süre verdi. Kira fiyatları diz boyu ne yapacağımı bilmiyorum, artık çözüm bulunsun asgari ücret alan bir kişi, 5.000 TL kira nasıl ödeyebilir? Biz insanlar yemek yemiyor muyuz, ihtiyaçlarımız yok mu? Çocuğumuz çoluğumuz yok mu? Nasıl yaşam süreceğiz? Lütfen bir an önce yardımcı olun.

20 gün önce 4.000 TL olan kiralar, şu an 11.000 TL

Bağcılar’da oturuyorum. Ev sahibi binanın 43 yıllık olması nedeniyle evi satacağını söyledi, bu sebeple taşınmak durumundayım. Bölge olarak yüksek kiralar olduğu için İstanbul'dan uzak bölge olarak Arnavutköy'e taşınmak istedim, İstanbul Arnavutköy ilçesinde 20 gün önce 4.000 TL olan kiraları şu an 11.000 TL'ye kadar çıkardılar ve taşınamıyorum çok zor durumdayız. kiralar çok yüksek!

1 ay boyunca ne yiyip ne içelim?

Ben de bir kiracıyım. Yetkililerin buna bir dur demesi gerekiyor. Ev sahipleri almış başını gidiyor. Kafalarına göre zam yapıyorlar. Çok değil 1 yıl öncesi 1.000 TL'ye oturduğum ev şu an 4.500 TL. Asgari ücretle çalışan bir insan bu kirayı nasıl karşılasın? Daha da önemlisi 1 ay boyunca ne yiyip ne içelim? Yazık gerçekten, çok yazık. Bu kadar da olmaz! Lütfen bir an önce bir çare bulun.

Ev sahibim resmen tehdit ediyor

Antalya Kepez’de yaşıyorum. 3 yıldır aynı dairede oturuyorum. 1.250 TL olan kiramı, ev sahibi 7.500 TL yapmak istiyor. “Ya öde, ya çık” diyor. İlk girişte tahliye taahhütname imzalandı. Tarih var mı hatırlamıyorum. Resmen tehdit ediyor. Yüzde 600 zam olur mu buna dur diyecek kimse yok mu?

Gidip dışarıda çadır mı kurayım?

Samsun Atakum'daki dengesiz kira artışlarından çok şikayetçiyiz. Biz ne yapacağız? Her gün mahkeme kağıdı görmekten, her gün kiraya zam yapılmasından bıktık. Gidip dışarıda çadır mı kurayım, orada mı kalayım? Buna bir çözüm bulamayacak mısınız? Ben bu genç yaşımda evliliği mi düşüneceğim, kira artışını düşüneceğim, ev mi alacağım?

İnsaf, yüzde 300 kira zammı mı olur?

Fethiye'de ikamet ediyoruz 1.500 TL olan kiramızı bugün ev sahibi mayıs ayında 4.500 TL istediğini kabul etmezseniz başka bir ev bakabileceğimizi söyledi. İnsaf, yüzde 300 kira zammı mı olur bir de tehdit ediyor sizden memnunum ama bugün çıksanız 7.000'e veririm ben diyor. Hükümet yüzde 25 max zam demişti ne yapmamız lazım acil yardım lütfen 3 ay sonra bir de çocuğum olacak.

Sokaklarda mı yatalım?

Ev sahibim 4 bin olan kiramı 10 bin yapmak istiyor devletin verdiği yüzde 25'lik zam oranına uymuyor bana baskı yapıyor kiralık ev bulamıyoruz asgari ücretle çalışan bizler ne yapalım sokaklar da mı yatalım devletimizin bu kira işine el atmalıdır maaş belli artık ev kiraları bir maaşdan fazla oldu buna acil müdahale gerekiyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi