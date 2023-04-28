Memet Fadıl Akgündüz, bilinen adıyla "Jet Fadıl", Türk mühendis, iş insanı ve siyasetçidir. 22 Ocak 1956'da Siirt'te doğmuştur ve Arap asıllıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 1987'de Jet Sürücü Kursu'nu açarak başlamıştır ve 1989'da Jetpa Holding'i kurmuştur. Holding, konut, otomobil, elektrikli ev ve ofis cihazları satışı yapmıştır.

Akgündüz, 1998'de Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan JETKONUT'u hayata geçirdi. Ayrıca, 1999'da "Türkiye'nin İlk Dünya Otomobili İmza Projesi"ni başlattı ve bu proje kapsamında Güneydoğu Bölgesi'nde beş otomobil fabrikası kurmayı planladı.

Ancak, iş hayatı boyunca çeşitli mali ve hukuki sorunlar yaşamıştır. Avrupa'da kurduğu İslami Titan oluşumuyla gurbetçilerin dini duygularını sömürerek büyük miktarda para topladığı ve sonrasında bu paranın ortadan kaybolduğu iddia edilmiştir.

Siyasi kariyeri de olan Akgündüz, 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak seçilmiştir. Ancak seçimlerin itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesi sonucu, 9 Mart 2003 tarihinde yapılan ara seçimde yeniden vekil seçilememiştir ve milletvekilliği düşmüştür. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Siirt'ten bağımsız aday olan Akgündüz, aldığı oy sayısına göre milletvekili seçilememiştir.