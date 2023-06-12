Facebook İşletme Hesabı (Business Manager), işletmelerin Facebook sayfalarını ve reklam hesaplarını daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayan güçlü bir araçtır. İşletme hesabı açmak ve kullanmak, reklam kampanyalarınızı optimize etmek ve işbirliği yapmak için önemli bir adımdır.

Facebook Işletme Hesabı (Business Manager) Nasıl Açılır ?

Facebook İşletme Hesabı web sitesini ziyaret edin: İlk olarak, web tarayıcınızı açın ve "Facebook Business Manager" veya "Facebook İşletme Hesabı" şeklinde arama yaparak resmi Business Manager web sitesine ulaşın.

İşletme Hesabı oluşturma: Web sitesine girdikten sonra "Hesap Oluştur" veya "Başla" gibi bir düğme bulunacak. Bu düğmeye tıklayarak işletme hesabı oluşturma sürecini başlatın.

Bilgilerinizi girin: İşletme Hesabı oluşturma sayfasında, işletmenizin adını, adınızı, e-posta adresinizi ve diğer gerekli bilgileri girin. Ardından, "Devam" veya "İleri" gibi bir düğmeye tıklayarak ilerleyin.

Facebook sayfası ve reklam hesabı ekleme: İşletme Hesabı oluşturduktan sonra, bir Facebook sayfası ve reklam hesabı eklemeniz gerekecektir. Var olan bir sayfanız veya reklam hesabınız varsa, bu adımda onları ekleyebilirsiniz. Aksi takdirde, yeni bir sayfa veya reklam hesabı oluşturabilirsiniz.