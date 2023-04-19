Facebook Hesabınızı Güvene Alın

Eğer aile üyelerinizle veya arkadaşlarınızla Facebook’a genelde aynı cihaz ya da cihazlardan giriş yapıyorsanız, bu cihazları Facebook’a tanıtabiliyorsunuz. Bu şekilde tanıtılmamış bir cihazdan hesabınıza giriş yapılmaya çalışıldığında doğrudan e-posta adresinize ya da cep telefonunuza bildirim yapılabiliyor.

Bunun İçin Yapmamız Gereken İşlemler

-Facebook hesabınıza girin ve sağ üst tarafta yer alan Hesap menüsünden “Hesap Ayarlarını” seçin.

- Ayarlar ekranında Düzenle butonuna basarak “Hesap Güvenliği” bağlantısına girin.



Burada yapmanız gerekenler ise şöyle:



-Güvenli gezinmeyi devreye alma kutusunu işaretleyin. Bu işaretleme Facebook’ta yaptığınız yer şeyin muhtemel bir saldırıya karşı şifrelenmesini sağlıyor.

-Giriş bildirimleri kısmında yer alan kutularda istediğinizi seçerek tanıtılmamış bir cihazdan hesabınıza giriş yapılmaya çalışıldığında size e-posta ve/veya kısa mesaj atılması sağlayabilirsiniz.

-Giriş onayları kutusunu işaretlediğinizde tanımlanmamış bir cihazdan giriş yapılması durumunda telefonunuza gönderilecek güvenlik kodu ile giriş yapılabilecek.

Facebook Hesabımızı Nasıl Koruruz?

Hesabınızı korumanın en önemli yolu doğru şifre seçimidir. Şifrenizi oluştururken kullanacağınız karakterler arasında mutlaka büyük harf, küçük harf ve sayı içermesine aynı zamanda bu şifrenin kullanıcı adı ya da herkesin bildiği kelimelerden oluşmamasına özen göstermeniz gerekmektedir. Örneğin, tuttuğunuz takımı şifre olarak belirlemek mantıklı değildir. Bunun dışında "İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması" profilinizi korumakta oldukça etkilidir. Ayrıca "İlave Güvenlik Ayarlama" kısmından "Hesabına erişemezsen iletişime geçebileceğin 3-5 arkadaşını seç" seçeneği ile hesabınıza ekstra koruma sağlayabilirsiniz. Ayrıca Facebook içerisinde yer alan "Kodmatik" kullanımı da diğer sayfalara giriş yaparken ekstra güvenlik sağlamaktadır. Bunların dışında Facebook hesabınızı korumak için şifrenizi kimseyle paylaşmamalı ve satmak istediğiniz cihazlardan, Facebook profillerinizden çıkış yapıp kayıtlı şifrelerin kaldırılmalı ve cihazınıza format attırmalısınız.

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